Калмыцкие овцеводы привезли с Астраханской выставки 26 медалей, из них 13 золотых. Пятнадцать регионов страны привезли туда свои лучшие достижения. Племенные хозяйства, достигшие наилучших показателей, по итогам экспертизы награждены дипломами и ценными подарками.



Экспертной комиссии пришлось немало потрудиться, определяя лучших элитных животных. А 12 племенных хозяйств республики представили калмыцкий тип грозненской породы, советский меринос, калмыцкую и ставропольскую породы.



Ежегодная выставка племенных овец, это, прежде всего, смотр достижения чабанов, руководителей хозяйств, ученых. Профессионалы своего дела оценивали животных по экстерьеру и продуктивности. Но, несмотря на то, что победителем нынешней выставки стал Ставропольский край – ему достался главный приз автомашина Нива - в копилке Калмыкии -26 медалей. Это больше, чем в прошлом году. 13 золотых. И степной регион занимает лидирующие позиции по численности поголовья - два миллиона 400 тысяч овец, уступая лишь Дагестану. По словам директора департамента животноводства и племенного дела минсельхоза России Харона Амерханова, особое внимание сейчас уделяется совершенствованию племенной базы животных.



Калмыцкую делегацию в Астрахани возглавил Санал Адьяев, который недавно был назначен руководителем аграрного ведомства. Работа по улучшению племенных и селекционных качеств поголовья овец и в дальнейшем будет наращиваться, говорит он. А потому необходим научный подход и государственная поддержка.



Новая порода овец «черноземельский меринос» принесла племзаводу «Черноземельский» две золотые медали. Экспертная комиссия сразу обратила внимание на высокую шерстную продуктивность, ценные свойства жиропота. Напомню, что работа над созданием породы велась почти полвека, с 71 года.



Сарпинцы также в числе обладателей золотых медалей. В этом хозяйстве гордятся тем, что, несмотря ни на что, сохранили мериносное поголовье. Серьёзная селекционная работа с ведущими учеными страны длилась не один год. А сегодня их животные наравне с ценным тонким руном дают и прекрасное мясо, говорит руководитель хозяйства « Сарпа» Михаил Мутулов. Кстати, хорошими продуктивными качествами овец заинтересовались и в далекой Тюмени.



Свои заслуженные награды получили и хозяйства Яшкульского, Юстинского, Целинного районов. А вот за наилучшие показатели племзавод « Первомайский» Черноземельского района по итогам выставки занял почетное третье место. В рамках форума состоялись также дискуссионные «круглые столы» и научно-практическая конференция, в ходе которых обсудили проблемы, связанные в основном с реализацией продукции. Но главное, что волнует сельхоз товаропроизводителей –это ценовая политика на шерсть. Немало убытков терпят овцеводы от перекупщиков. Основная продукция уходит за бесценок. Ну, а зрителям на выставке было что посмотреть. Прошли знаменитые верблюжьи бега и состоялся конкурс стригалей. Калмыцкие овцеводы привезли с Астраханской выставки 26 медалей, из них 13 золотых. Пятнадцать регионов страны привезли туда свои лучшие достижения. Племенные хозяйства, достигшие наилучших показателей, по итогам экспертизы награждены дипломами и ценными подарками.Экспертной комиссии пришлось немало потрудиться, определяя лучших элитных животных. А 12 племенных хозяйств республики представили калмыцкий тип грозненской породы, советский меринос, калмыцкую и ставропольскую породы.Ежегодная выставка племенных овец, это, прежде всего, смотр достижения чабанов, руководителей хозяйств, ученых. Профессионалы своего дела оценивали животных по экстерьеру и продуктивности. Но, несмотря на то, что победителем нынешней выставки стал Ставропольский край – ему достался главный приз автомашина Нива - в копилке Калмыкии -26 медалей. Это больше, чем в прошлом году. 13 золотых. И степной регион занимает лидирующие позиции по численности поголовья - два миллиона 400 тысяч овец, уступая лишь Дагестану. По словам директора департамента животноводства и племенного дела минсельхоза России Харона Амерханова, особое внимание сейчас уделяется совершенствованию племенной базы животных.Калмыцкую делегацию в Астрахани возглавил Санал Адьяев, который недавно был назначен руководителем аграрного ведомства. Работа по улучшению племенных и селекционных качеств поголовья овец и в дальнейшем будет наращиваться, говорит он. А потому необходим научный подход и государственная поддержка.Новая порода овец «черноземельский меринос» принесла племзаводу «Черноземельский» две золотые медали. Экспертная комиссия сразу обратила внимание на высокую шерстную продуктивность, ценные свойства жиропота. Напомню, что работа над созданием породы велась почти полвека, с 71 года.Сарпинцы также в числе обладателей золотых медалей. В этом хозяйстве гордятся тем, что, несмотря ни на что, сохранили мериносное поголовье. Серьёзная селекционная работа с ведущими учеными страны длилась не один год. А сегодня их животные наравне с ценным тонким руном дают и прекрасное мясо, говорит руководитель хозяйства « Сарпа» Михаил Мутулов. Кстати, хорошими продуктивными качествами овец заинтересовались и в далекой Тюмени.Свои заслуженные награды получили и хозяйства Яшкульского, Юстинского, Целинного районов. А вот за наилучшие показатели племзавод « Первомайский» Черноземельского района по итогам выставки занял почетное третье место. В рамках форума состоялись также дискуссионные «круглые столы» и научно-практическая конференция, в ходе которых обсудили проблемы, связанные в основном с реализацией продукции. Но главное, что волнует сельхоз товаропроизводителей –это ценовая политика на шерсть. Немало убытков терпят овцеводы от перекупщиков. Основная продукция уходит за бесценок. Ну, а зрителям на выставке было что посмотреть. Прошли знаменитые верблюжьи бега и состоялся конкурс стригалей.



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