ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:33

Астраханская выставка племенных овец собрала передовые хозяйства


Астраханская выставка племенных овец собрала передовые хозяйства многих регионов страны. В их числе и Калмыкия. Лучшие достижения демонстрируют селекционеры Черноземельского, Кетченеровского, Юстинского, Яшкульского, Целинного районов. Сегодня завершился третий день российской выставки.

В рамках программы состоялась конференция по проблемам состояния овцеводства. Это дает возможность не только обсудить актуальные вопросы развития племенного дела, обменяться опытом, но и позволит найти новые способы повышения эффективности и производства животноводческой продукции. Ну, а завтра состоится торжественное закрытие выставки, и станут известны обладатели золотой медали.



Другие новости по теме:

  • В Астраханской области начала работу 20-я Российская выставка племенных овец и коз
  • В Астрахани открывается Российская выставка племенных овец и коз
  • Калмыцкие животноводы завоевали 24 медали
  • В Астрахани начала работу 18-я Российская выставка племенных овец и коз
  • Итоги работы 17-ой Всероссийской выставки племенных овец в Элисте
  • На выставке племенных овец представлены 17 племенных хозяйств Калмыкии
  • Сегодня в Элисте пройдет Российская выставка племенных овец
  • В Элисте открывается 15-я Российская выставка племенных овец
  • Элиста готовится к 15 Всероссийской выставке племенных овец
  • Лучшие племенные хозяйства страны будут отмечены дипломами и кубками

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Май 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34