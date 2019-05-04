Астраханская выставка племенных овец собрала передовые хозяйства многих регионов страны. В их числе и Калмыкия. Лучшие достижения демонстрируют селекционеры Черноземельского, Кетченеровского, Юстинского, Яшкульского, Целинного районов. Сегодня завершился третий день российской выставки.



В рамках программы состоялась конференция по проблемам состояния овцеводства. Это дает возможность не только обсудить актуальные вопросы развития племенного дела, обменяться опытом, но и позволит найти новые способы повышения эффективности и производства животноводческой продукции. Ну, а завтра состоится торжественное закрытие выставки, и станут известны обладатели золотой медали. Астраханская выставка племенных овец собрала передовые хозяйства многих регионов страны. В их числе и Калмыкия. Лучшие достижения демонстрируют селекционеры Черноземельского, Кетченеровского, Юстинского, Яшкульского, Целинного районов. Сегодня завершился третий день российской выставки.В рамках программы состоялась конференция по проблемам состояния овцеводства. Это дает возможность не только обсудить актуальные вопросы развития племенного дела, обменяться опытом, но и позволит найти новые способы повышения эффективности и производства животноводческой продукции. Ну, а завтра состоится торжественное закрытие выставки, и станут известны обладатели золотой медали.



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