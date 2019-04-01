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Сегодня, 22:39

Осталось несколько дней до окончания весенней путины


Осталось всего несколько дней до окончания весенней путины, началась она 1 марта. На промысел вышли свыше 350 человек, которые благодаря погодным условиям вовремя вышли в море. Пока небесная канцелярия благосклонна, но все готовы к непредвиденным ситуациям. Сейчас выловлено 850 тонн и свежая рыба уже на прилавках магазинов и столах элистинцев.

Длинных очередей за рыбой на рынке нет. На прилавки, в основном, поступает лаганская продукция. Как говорят покупатели, здесь всегда можно приобрести свежего сазана. Кстати, больше всего в этом сезоне добыто именно этой рыбы, пользующейся популярностью у жителей региона.

На Каспии рыбаками Лаганского района взят хороший темп по вылову биологических ресурсов. Общий улов составил 850 тысяч тонн. Это больше на 120 тонн, чем в прошлом году. Чаще всего в сеть попадали щуки.

На результатах негативно, как правило, сказываются именно погодные условия. Если раньше из-за мартовского штормового ветра многие лишались орудия лова, то в нынешнем сезоне ситуация более благоприятная. Хотя рыбакам не стоит расслабляться, говорят специалисты. Успешность путины зависит от многих факторов: промысловой обстановки, миграционных потоков биоресурсов, и, в конце концов, от человеческого фактора. Ведь люди работают в экстремальных условиях.

Кроме того, низкий уровень воды, к примеру, на Чограйском водохранилище, влияет на промышленную рыбалку. Многие вынуждены были своими руками сооружать лодки под мелководье. Ну, а выловленная продукция в замороженном виде отправляется на реализацию по республике, а также и в другие регионы страны. Свежую рыбу можно увидеть на рынках Элисты и Лагани. Кстати, не только в вяленом и копченом виде, а также в виде полуфабрикатов.




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