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Вчера, 21:57

Господдержка сельхозтоваропроизводителям будет усилена


Господдержка сельхозтоваропроизводителям будет усилена. Об этом шла речь на совещании с участием полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова и министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. В Астрахани также собрались главы регионов округа. С докладом выступил руководитель Калмыкии.

На совещании состоялся подробный разговор о проблемах, стоящих сегодня как перед Южным федеральным округом в целом, так и перед каждым регионом конкретно. Один из них – ветеринарный контроль. Сейчас наблюдается очевидное снижение качества проверок сельхозпродукции. Что касается Калмыкии, то Полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов попросил Бату Хасикова взять вопрос под личный контроль и усилить работу в этом направлении.

Также участники говорили об объемах производства и экспорта продукции АПК. Обсуждались планы развития территорий. В этой связи часто упоминалась Калмыкия. От республики ожидают прорывного развития отрасли. Профильный министр Дмитрий Патрушев пообещал региону необходимую поддержку и помощь.

Ну, а в своем выступлении Бату Хасиков обозначил те проблемы, которые волнуют аграриев Калмыкии. Дело в том, что практически все поголовье сосредоточенно в КФХ и ЛПХ. Большая часть из них не получают субсидии, или получают, но в незначительных объемах. Государственная поддержка привязана к численности животных. А потому увеличение объема господдержки послужит стимулом для вовлечения новых субъектов хозяйственной деятельности.

Дополнительное выделение финансовых средств в рамках федеральной программы позволило бы стимулировать прирост поголовья и соответственно увеличение экспорта. По словам Хасикова, уже в этом году первая партия - пять тысяч голов овец отправится в Иран.

Кстати, внутреннее потребление мяса в республике составляет чуть больше 30 тысяч тонн. Таким образом, более 70 процентов от совокупного объема производимого в республике мяса реализуется за пределы Калмыкии, а значит потенциально может быть направлено на экспорт. По прогнозам специалистов объем продаж составит около 100 миллионов долларов. В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» предусмотрено более 67 миллионов рублей из федерального бюджета.

Средства будут направлены на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельхоз назначения. Планируется ввод в эксплуатацию земель регулярного и инициативного орошения, проведение реконструкции лиманов общей площадью три тысячи гектаров. А это даст возможность увеличить объем производства высококачественных кормов для скота, направляемого на экспорт.

Ну, а дальнейшее развитие животноводства невозможно без прочной кормовой базы. В засушливом степном крае полноценный урожай кормовых культур можно получить только на лиманах и на полях с регулярным орошением.

Инвентаризация мелиоративных внутрихозяйственных сетей показывает, что из общей площади 42 тысячи гектаров, предназначенных для этого, на сегодняшний день используются только 27. Проведения реконструкции требует также оросительная и дренажно-сбросная сеть. Для введения в эксплуатацию оставшихся 15 тысяч гектаров необходима дополнительная подача воды. В ходе таких совещаний аграрное ведомство определяет векторы и приоритеты развития отрасли каждого субъекта, исходя из его потенциала, потребностей соседних регионов, а также целей, поставленных перед АПК России президентом.



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