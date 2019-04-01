В Калмыкии получено более миллиона ягнят

В Калмыкии к этому дню получено более миллиона ягнят. Окот – одна из важнейших сельхозкампаний. Если говорить точнее, то по оперативным данным, во всех формах хозяйствования республики на свет появились миллион 200 тысяч молодняка. А планируется получить еще на 600 тысяч больше.



Пока в лидерах фермеры Черноземельского и Яшкульского районов, где содержится основное поголовье овец. Весомый вклад вносит одно из крупнейших хозяйств региона - племзавод «Улан хееч». Его показатели – почти 21 тысяча ягнят. В Калмыкии к этому дню получено более миллиона ягнят. Окот – одна из важнейших сельхозкампаний. Если говорить точнее, то по оперативным данным, во всех формах хозяйствования республики на свет появились миллион 200 тысяч молодняка. А планируется получить еще на 600 тысяч больше.Пока в лидерах фермеры Черноземельского и Яшкульского районов, где содержится основное поголовье овец. Весомый вклад вносит одно из крупнейших хозяйств региона - племзавод «Улан хееч». Его показатели – почти 21 тысяча ягнят.



Смотреть полный выпуск новостей



