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Сегодня, 12:12

В Калмыкии получено более миллиона ягнят


В Калмыкии к этому дню получено более миллиона ягнят. Окот – одна из важнейших сельхозкампаний. Если говорить точнее, то по оперативным данным, во всех формах хозяйствования республики на свет появились миллион 200 тысяч молодняка. А планируется получить еще на 600 тысяч больше.

Пока в лидерах фермеры Черноземельского и Яшкульского районов, где содержится основное поголовье овец. Весомый вклад вносит одно из крупнейших хозяйств региона - племзавод «Улан хееч». Его показатели – почти 21 тысяча ягнят.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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