Сезон промышленного лова рыбы в Калмыкии начнется раньше

Сезон промышленного лова рыбы в Калмыкии начинается раньше времени. С 15 февраля рыбаки могут выйти в море, но как сообщили сегодня в профильном ведомстве, не раньше распыления льда.



Промрыбакам региона в этом году разрешено добыть без малого 5 тысяч тонн рыбы. В прошлом, квота была на уровне этого года. Вылов крупного частика составил более полутора тысяч тонн, мелкого около одной тысячи тонн.



Всего же по оперативным данным, общий объем составил более двух с половиной тысяч тонн рыбы. Для освоения годовой квоты было задействовано 167 рыболовецких звеньев, на лов вышло свыше 300 рыбаков. Сезон промышленного лова рыбы в Калмыкии начинается раньше времени. С 15 февраля рыбаки могут выйти в море, но как сообщили сегодня в профильном ведомстве, не раньше распыления льда.Промрыбакам региона в этом году разрешено добыть без малого 5 тысяч тонн рыбы. В прошлом, квота была на уровне этого года. Вылов крупного частика составил более полутора тысяч тонн, мелкого около одной тысячи тонн.Всего же по оперативным данным, общий объем составил более двух с половиной тысяч тонн рыбы. Для освоения годовой квоты было задействовано 167 рыболовецких звеньев, на лов вышло свыше 300 рыбаков.



Смотреть полный выпуск новостей



