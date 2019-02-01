Зимовка скота в республике проходит в штатном режиме. Погодно-климатические условия позволяют содержать животных на выпасах. Их состояние, по данным отдела АПК Черноземельского района, оценивается как средней упитанности.



На всех стоянках обеспеченность грубыми кормами стопроцентная. Расход их минимальный. Также в наличии имеются запасы грубых кормов для реализации. Зимовка скота в республике проходит в штатном режиме. Погодно-климатические условия позволяют содержать животных на выпасах. Их состояние, по данным отдела АПК Черноземельского района, оценивается как средней упитанности.На всех стоянках обеспеченность грубыми кормами стопроцентная. Расход их минимальный. Также в наличии имеются запасы грубых кормов для реализации.



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