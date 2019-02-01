В хозяйствах республики идет подготовка к весенне-полевым работам. Господдержка сельхозтоваропроизводителям будет оказана в самое ближайшее время, сообщили сегодня в профильном ведомстве, что позволит успешно провести кампанию. Но пока земледельцев беспокоит состояние озимого клина.



Проведенный на днях мониторинг показал, что 80 процентов озимых в хорошем состоянии. А вот 20 процентов посевов вызывает определенные сомнения по качеству сохранности. Особенно в Сарпинском и Малодербетовском районах. Поэтому уповают на благосклонность погоды, чтобы не пересевать пострадавшие от морозов поля.



При достатке влаги и солнечного тепла всходы могут получить и хороший импульс к развитию и росту. Так что обследование каждого поля даст возможность определить меры по уходу для получения максимального урожая. В хозяйствах республики идет подготовка к весенне-полевым работам. Господдержка сельхозтоваропроизводителям будет оказана в самое ближайшее время, сообщили сегодня в профильном ведомстве, что позволит успешно провести кампанию. Но пока земледельцев беспокоит состояние озимого клина.Проведенный на днях мониторинг показал, что 80 процентов озимых в хорошем состоянии. А вот 20 процентов посевов вызывает определенные сомнения по качеству сохранности. Особенно в Сарпинском и Малодербетовском районах. Поэтому уповают на благосклонность погоды, чтобы не пересевать пострадавшие от морозов поля.При достатке влаги и солнечного тепла всходы могут получить и хороший импульс к развитию и росту. Так что обследование каждого поля даст возможность определить меры по уходу для получения максимального урожая.



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