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Сегодня, 12:16

В марте должен начать работу Центр поддержки экспорта


В марте должен начать работу Центр поддержки экспорта. Его создание ведется в рамках региональной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Калмыкии на 2014-2020 годы. В чем его основная суть, как это влияет на развитие экономики региона, и что говорят о новой структуре эксперты общества политологов.

Цель новой структуры – стимулирование и вовлечение представителей бизнеса в экспортную деятельность, оказание информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки, содействие выходу местной продукции на международные рынки. Ранее Алексей Орлов обсуждал с министром сельского хозяйства России расширение географии сбыта сельхозпродукции, производимой в регионе. Калмыкия намерена поставлять племенной и товарный КРС в Азербайджан и Казахстан, а также баранину в Иран. Об этом же Глава республики говорил в интервью «Вестям».

Создание экспортного центра – одна из тем заседания президиума правительства. Обсудили необходимость поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы. И с этой точки зрения новая структура станет трамплином для многих представителей бизнес-сообщества, особенно для тех, ко только начинает свое дело.

Выход местного бизнеса на международные рынки имеет серьезное значение для экономического развития региона. Экспорт – одна из самых важных его составляющих. Об этом говорят эксперты, члены совета регионального отделения Всероссийского общества политологов.

Важность того, что руководители субъектов поддерживают бизнес в части экспортной деятельности, отмечают на федеральном уровне. Члены Общественной палаты России, депутаты Госдумы отмечают, что Центр поддержки экспорта должен работать в республике совместно с другими институтами развития. И подчеркивают, что у Калмыкии есть серьезный потенциал экспорта в сфере животноводства и приграничного сотрудничества малого бизнеса.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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