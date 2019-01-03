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Сегодня, 11:56

В марте должен начать работу Центр поддержки экспорта


В марте должен начать работу Центр поддержки экспорта. Его создание ведется в рамках региональной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства». Цель новой структуры – стимулирование и вовлечение представителей бизнеса в экспортную деятельность, оказание информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки, содействие выходу местной продукции на международные рынки.

Ранее Алексей Орлов обсуждал с министром сельского хозяйства России расширение географии сбыта сельхозпродукции, производимой в регионе.

Калмыкия намерена поставлять племенной и товарный КРС в Азербайджан и Казахстан, а также баранину в Иран. Об этом же Глава республики говорил в интервью «Вестям».

Важность того, что руководители субъектов поддерживают бизнес в части экспортной деятельности, отмечают на федеральном уровне.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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