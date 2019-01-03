Сегодня истекает срок подачи уведомлений об освобождении от НДС для плательщиков единого сельхозналога.



Напомним, в этом году впервые такой возможностью могут воспользоваться сельхоз товаропроизводители, если их выручка за 2018 год не превысила ста миллионов рублей. Для этого необходимо направить в налоговую инспекцию соответствующее уведомление.



В настоящее время 1822 плательщика единого сельхозналога воспользовались своим правом на освобождение от НДС. Сегодня истекает срок подачи уведомлений об освобождении от НДС для плательщиков единого сельхозналога.Напомним, в этом году впервые такой возможностью могут воспользоваться сельхоз товаропроизводители, если их выручка за 2018 год не превысила ста миллионов рублей. Для этого необходимо направить в налоговую инспекцию соответствующее уведомление.В настоящее время 1822 плательщика единого сельхозналога воспользовались своим правом на освобождение от НДС.



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