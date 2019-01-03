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Вчера, 11:55

Как улучшается инвестиционная привлекательность региона?


Как улучшается инвестиционная привлекательность региона?Мы продолжаем подводить итоги ушедшего года и оценивать перспективы ближайшего будущего в той или иной сфере. Одно из направлений, которому уделяется особое внимание – инвестиции. Так, например, в рамках международных форумов подписаны ряд соглашений, проведены переговоры с другими компаниями по вопросам реализации проектов на территории республики. Какие еще мероприятия, связанные с улучшением инвестиционной привлекательности региона, были организованы?

Ушедший год для Калмыкии, по словам министра экономики и торговли Зои Санджиевой, был продуктивным. Объем валового регионального продукта составил более шестидесяти четырех целых четырех десятых миллиарда рублей. С целью увеличения показателей в течение года главой республики был подписан ряд соглашений с крупными инвесторами. Реализация этих проектов начнется в новом году. Сумма внебюджетных инвестиций составит около 14 миллиардов рублей.

Кроме того, расширяется география партнерских отношений Калмыкии. Наша делегация побывала в Китайской Народной Республике в рамках выполнения инициатив о российско-китайском региональном сотрудничестве, которые были озвучены лидером государства. В состав делегации вошли не только дипломатические сотрудники, но и представители бизнеса. Были презентованы четыре инвестиционных проекта.

Также подписано соглашение между Калмыкией и Атырауской областью Казахстана. На сегодняшний день уже существует тесное экономическое взаимодействие, не только в сфере туризма, но и по линии министерств сельского хозяйства двух стран. Как известно, ветеринарные барьеры, которые прежде осложняли наше сотрудничество, сегодня преодолены.

Совместными действиями решаются вопросы совершенствования форм взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления по реализации инвестпроектов, имеющих важное социально-экономическое значение для республики. В задачах профильного раздела Стратегии, среди прочего, говорится и о повышении эффективности деятельности существующей региональной инвестиционной инфраструктуры, что также уже осуществляется на практике. Об этом говорят и представители местного бизнес-сообщества. Реализация масштабных проектов в этой сфере, говорят они, вселяет уверенный оптимизм.



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