Январская погода способствует успешному проведению зимовки скота. Выпавший в эти дни снег все еще позволяет животным находиться днем на пастбище.



В случае заноса и сильных морозов, спецтехника в режиме готовности для очистки подъездных путей к животноводческим стоянкам. К тому же, сено и соломы хватит до завершения зимовки. Имеется и запас кормов в Черноземельском, Яшалтинском и Городовиковском районах.



По словам специалистов, особое внимание уделяется маточному поголовью, от которого ждут крепкого потомства. Январская погода способствует успешному проведению зимовки скота. Выпавший в эти дни снег все еще позволяет животным находиться днем на пастбище.В случае заноса и сильных морозов, спецтехника в режиме готовности для очистки подъездных путей к животноводческим стоянкам. К тому же, сено и соломы хватит до завершения зимовки. Имеется и запас кормов в Черноземельском, Яшалтинском и Городовиковском районах.По словам специалистов, особое внимание уделяется маточному поголовью, от которого ждут крепкого потомства.



Смотреть полный выпуск новостей



