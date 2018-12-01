Итоги сельскохозяйственного года подведены. Глава Калмыкии Алексей Орлов дал оценку результатам работы по приоритетным направлениям развития АПК и обозначил задачи на предстоящий период. Отличившимся труженикам села вручены награды.



Минул еще один сельскохозяйственный год, полный не только трудностей, но и достижений. Все это время съемочная группа «ГТРК Калмыкия» плодотворно сотрудничала с республиканским аграрным ведомством. Невзирая на погоду, мы добирались до самых отдаленных населенных пунктов, чтобы рассказать вам о передовиках производства, работе сельхозпредприятий, о жизни сельской глубинки.



Текущий год выдался непростым, но аграрии завершают его с неплохими результатами. В первую очередь, это касается земледельцев, которые сумели собрать хороший урожай – 418 тысяч тонн зерна. Хотя в результате засухи, произошла гибель посевов в некоторых хозяйствах. Весомый вклад в общий каравай внесли хлеборобы Яшалтинского, Приютненского и Городовиковского районов. По словам специалистов, позитивных результатов в растениеводстве удалось достигнуть во многом благодаря наличию высококвалифицированных кадров, соблюдению агротехнологий, использованию качественного семенного материала и своевременному доведению средств господдержки.



О рекордном урожае риса в этом году шла речь на встрече главы региона с Виктором Санджиевым, который возглавил министерство в декабре. Дано поручение увеличить площадь орошаемых земель на 500 гектаров. Поставлена задача - активизировать работу по водоснабжению северных районов, запитывающихся по оросительной системе из Волги. В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы развития АПК.



Реализуются мероприятия и по мелиорации земель. Поэтому особое внимание уделяется обновлению техники. В этом году приобретено 14 комбайнов, 7 комплектов дождевальных машин и другое современное оборудование. Они необходимы не только для растениеводства, но и для животноводства и кормопроизводства.



Приоритетное направление – животноводство, в котором реализуется большая часть инвестпроектов. Продолжается возведение откормочных площадок. Сельхозпредприятия активно принимают участие в мероприятиях федерального и регионального уровней. Задача не только в популяризации отечественного животноводства и демонстрации достижений, но и в приобретении неоценимого опыта. К примеру, на выставке «Золотая осень» в Москве, шесть хозяйств Калмыкии добились высоких результатов - пять золотых и одна серебряная медали. В числе лучших - племзавод «Черноземельский».



Что касается будущего года, то в центре внимания - реализация нацпроектов, разработанных по инициативе президента. Они напрямую поддерживают аграрный сектор. Ну, а неплохой результат уходящего года – это задел для работы в 2019-м. Итоги сельскохозяйственного года подведены. Глава Калмыкии Алексей Орлов дал оценку результатам работы по приоритетным направлениям развития АПК и обозначил задачи на предстоящий период. Отличившимся труженикам села вручены награды.Минул еще один сельскохозяйственный год, полный не только трудностей, но и достижений. Все это время съемочная группа «ГТРК Калмыкия» плодотворно сотрудничала с республиканским аграрным ведомством. Невзирая на погоду, мы добирались до самых отдаленных населенных пунктов, чтобы рассказать вам о передовиках производства, работе сельхозпредприятий, о жизни сельской глубинки.Текущий год выдался непростым, но аграрии завершают его с неплохими результатами. В первую очередь, это касается земледельцев, которые сумели собрать хороший урожай – 418 тысяч тонн зерна. Хотя в результате засухи, произошла гибель посевов в некоторых хозяйствах. Весомый вклад в общий каравай внесли хлеборобы Яшалтинского, Приютненского и Городовиковского районов. По словам специалистов, позитивных результатов в растениеводстве удалось достигнуть во многом благодаря наличию высококвалифицированных кадров, соблюдению агротехнологий, использованию качественного семенного материала и своевременному доведению средств господдержки.О рекордном урожае риса в этом году шла речь на встрече главы региона с Виктором Санджиевым, который возглавил министерство в декабре. Дано поручение увеличить площадь орошаемых земель на 500 гектаров. Поставлена задача - активизировать работу по водоснабжению северных районов, запитывающихся по оросительной системе из Волги. В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы развития АПК.Реализуются мероприятия и по мелиорации земель. Поэтому особое внимание уделяется обновлению техники. В этом году приобретено 14 комбайнов, 7 комплектов дождевальных машин и другое современное оборудование. Они необходимы не только для растениеводства, но и для животноводства и кормопроизводства.Приоритетное направление – животноводство, в котором реализуется большая часть инвестпроектов. Продолжается возведение откормочных площадок. Сельхозпредприятия активно принимают участие в мероприятиях федерального и регионального уровней. Задача не только в популяризации отечественного животноводства и демонстрации достижений, но и в приобретении неоценимого опыта. К примеру, на выставке «Золотая осень» в Москве, шесть хозяйств Калмыкии добились высоких результатов - пять золотых и одна серебряная медали. В числе лучших - племзавод «Черноземельский».Что касается будущего года, то в центре внимания - реализация нацпроектов, разработанных по инициативе президента. Они напрямую поддерживают аграрный сектор. Ну, а неплохой результат уходящего года – это задел для работы в 2019-м.



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