В хозяйствах Калмыкии продолжается зимовка. Главная задача, говорят специалисты аграрного ведомства, максимально сохранить поголовье скота. С учетом молодняка в зимовку вошли более 400 тысяч КРС и около двух с половиной миллиона овец.



Погодные условия позволяют животным находиться на выпасах. А потому расход корма минимальный. В хозяйствах Калмыкии продолжается зимовка. Главная задача, говорят специалисты аграрного ведомства, максимально сохранить поголовье скота. С учетом молодняка в зимовку вошли более 400 тысяч КРС и около двух с половиной миллиона овец.Погодные условия позволяют животным находиться на выпасах. А потому расход корма минимальный.



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