В Калмыкии занимаются разведением верблюдов

В Калмыкии занимаются возрождением одни из традиционных видов животноводства кочевников. Напомню, республика – один из лидеров в стране по поголовью овец, широко распространено разведение крупного рогатого скота, очень много хозяйств держат лошадей. Однако, о том, что наши предки содержали немалое поголовье верблюдов, несколько лет назад знали лишь специалисты.



Сейчас же эта отрасль получает новое развитие. Уникальный эксперимент по разведению бактрианов проводится в Яшкульском районе. Здесь юрты посреди степи – уже привычная картина. В них живут семьи из Монголии. Они приехали по приглашению местного руководства, чтобы как раз заниматься возрождением верблюдоводства.



Как они проводят зимовку, что еще интересного о двугорбых рассказывают ученые, и не страшны ли кораблям пустыни российский мороз и калмыцкий ветер?



Сейчас в племзаводе «Кировский» около пятисот двугорбых верблюдов. Практически всю зиму, причем круглосуточно, они находятся на пастбище. На стойловое содержание их переводят в исключительных случаях. Все зависит от погодных условий. Возрождением традиционного вида скотоводства занимается монгольская семья Совой. В Яшкульском районе они уже несколько лет. Говорят, что им не страшны российские морозы и степной ветер, несмотря на то, что живут в юртах.



Цельное верблюжье молоко, которое ценится своими высокими питательными качествами, в основном используется для приготовления кумыса. Эта кисломолочная продукция пользуется в республике большим спросом. Особенно востребована она в лечебных учреждениях для больных туберкулезом и сахарным диабетом. Санал Бадмаев надеется, что молоко поможет его маме, которая страдает недугом.



Ну, а те, кто уже попробовал мясо утверждают, что по вкусу оно не уступает говядине. Как отмечают специалисты, верблюжатина полезна для нервной и пищеварительной системы. О ценности верблюжьего мяса, молока и шерсти знают многие. Но пока у нас в республике массового спроса на эти товары, которые могли бы принести верблюдоводам прибыль, нет. По словам зоотехника племзавода «Кировский» Увши Гаряева, существует много интересных фактов об этих уникальных животных. В сентябре он принял участие в международной конференции в Китае. К примеру, ученые Поднебесной обнаружили в организме верблюдов класс антител, которые помогут в диагностике и лечении различных заболеваний. С помощью генной инженерии, иммунной генетики удалось раскрыть секреты физиологии этих животных.



Но проблема в том, что в последние годы они оказались под угрозой исчезновения. А потому ученые тех территорий, где обитают корабли пустыни – Монголии, Китая, Казахстана и Калмыкии решили сообща подумать над тем, как увеличить их поголовье. Ведь в мире их численность достигает едва ли семисот тысяч. В нашей республике осталось примерно одна тысяча. Раньше в наших степях обитало до 20 тысяч особей. Поэтому, главный и единственный вопрос повестки дня – как сохранить двугорбых верблюдов? Традиционный вид животноводства наших предков, требует возрождения. Так считают те, кто знает толк в кочевом скотоводстве. В Калмыкии занимаются возрождением одни из традиционных видов животноводства кочевников. Напомню, республика – один из лидеров в стране по поголовью овец, широко распространено разведение крупного рогатого скота, очень много хозяйств держат лошадей. Однако, о том, что наши предки содержали немалое поголовье верблюдов, несколько лет назад знали лишь специалисты.Сейчас же эта отрасль получает новое развитие. Уникальный эксперимент по разведению бактрианов проводится в Яшкульском районе. Здесь юрты посреди степи – уже привычная картина. В них живут семьи из Монголии. Они приехали по приглашению местного руководства, чтобы как раз заниматься возрождением верблюдоводства.Как они проводят зимовку, что еще интересного о двугорбых рассказывают ученые, и не страшны ли кораблям пустыни российский мороз и калмыцкий ветер?Сейчас в племзаводе «Кировский» около пятисот двугорбых верблюдов. Практически всю зиму, причем круглосуточно, они находятся на пастбище. На стойловое содержание их переводят в исключительных случаях. Все зависит от погодных условий. Возрождением традиционного вида скотоводства занимается монгольская семья Совой. В Яшкульском районе они уже несколько лет. Говорят, что им не страшны российские морозы и степной ветер, несмотря на то, что живут в юртах.Цельное верблюжье молоко, которое ценится своими высокими питательными качествами, в основном используется для приготовления кумыса. Эта кисломолочная продукция пользуется в республике большим спросом. Особенно востребована она в лечебных учреждениях для больных туберкулезом и сахарным диабетом. Санал Бадмаев надеется, что молоко поможет его маме, которая страдает недугом.Ну, а те, кто уже попробовал мясо утверждают, что по вкусу оно не уступает говядине. Как отмечают специалисты, верблюжатина полезна для нервной и пищеварительной системы. О ценности верблюжьего мяса, молока и шерсти знают многие. Но пока у нас в республике массового спроса на эти товары, которые могли бы принести верблюдоводам прибыль, нет. По словам зоотехника племзавода «Кировский» Увши Гаряева, существует много интересных фактов об этих уникальных животных. В сентябре он принял участие в международной конференции в Китае. К примеру, ученые Поднебесной обнаружили в организме верблюдов класс антител, которые помогут в диагностике и лечении различных заболеваний. С помощью генной инженерии, иммунной генетики удалось раскрыть секреты физиологии этих животных.Но проблема в том, что в последние годы они оказались под угрозой исчезновения. А потому ученые тех территорий, где обитают корабли пустыни – Монголии, Китая, Казахстана и Калмыкии решили сообща подумать над тем, как увеличить их поголовье. Ведь в мире их численность достигает едва ли семисот тысяч. В нашей республике осталось примерно одна тысяча. Раньше в наших степях обитало до 20 тысяч особей. Поэтому, главный и единственный вопрос повестки дня – как сохранить двугорбых верблюдов? Традиционный вид животноводства наших предков, требует возрождения. Так считают те, кто знает толк в кочевом скотоводстве.



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