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Сегодня, 13:06

В Калмыкии проходит операция "Путина-2018"


В Калмыкии проходит операция "Путина-2018"В Калмыкии проходит операция "Путина-2018". Сотрудники подразделений полиции и представители контролирующих ведомств и служб, проводят мероприятия, которые направлены на борьбу с преступлениями, связанными с незаконным оборотом рыбы и других водных биоресурсов.

На сегодня выявлено 5 таких преступлений. Подозреваемые установлены и задержаны. В настоящее время полиция проводит проверку по фактам незаконной добычи.

Увеличились штрафы за браконьерство. Так, за незаконный вылов осетра в Калмыкии нарушитель заплатит более 130 тысяч рублей. Такие данные предоставила прокуратура Лаганского района. Ведомство информирует, что правительство России существенно увеличило таксы для исчисления ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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