Зимовка в Калмыкии проходит в штатном режиме. По данным регионального министерства сельского хозяйства, погодные условия позволяют содержать скот на пастбищах. В связи с этим расход кормов на животноводческих стоянках минимальный, что позволяет хозяйствам значительно сэкономить запасы. Животные находятся в состоянии средней упитанности.



В текущем году во всех категориях хозяйств заготовлено 758 тысяч тонн грубых кормов и еще более двухсот тысяч тонн - остатки прошлых лет. Наименее слабо подготовлены к зимовке скота, по данным ведомства, это хозяйства Юстинского и Сарпинского районов. Зимовка в Калмыкии проходит в штатном режиме. По данным регионального министерства сельского хозяйства, погодные условия позволяют содержать скот на пастбищах. В связи с этим расход кормов на животноводческих стоянках минимальный, что позволяет хозяйствам значительно сэкономить запасы. Животные находятся в состоянии средней упитанности.В текущем году во всех категориях хозяйств заготовлено 758 тысяч тонн грубых кормов и еще более двухсот тысяч тонн - остатки прошлых лет. Наименее слабо подготовлены к зимовке скота, по данным ведомства, это хозяйства Юстинского и Сарпинского районов.



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