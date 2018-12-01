Представлен новый министр сельского хозяйства республики

Сегодня председатель регионального Правительства Игорь Зотов официально представил нового министра сельского хозяйства республики. Указом Главы Калмыкии им назначен Виктор Санджиев.



В 1996 году свою деятельность он начинал главным ветеринарным врачом в совхозе Манцин Кец. Последние три года он занимал должность руководителя Ики-Бурульского районного муниципального образования. Сегодня председатель регионального Правительства Игорь Зотов официально представил нового министра сельского хозяйства республики. Указом Главы Калмыкии им назначен Виктор Санджиев.В 1996 году свою деятельность он начинал главным ветеринарным врачом в совхозе Манцин Кец. Последние три года он занимал должность руководителя Ики-Бурульского районного муниципального образования.



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