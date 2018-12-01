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Сегодня, 12:37

Представлен новый министр сельского хозяйства республики


Представлен новый министр сельского хозяйства республикиСегодня председатель регионального Правительства Игорь Зотов официально представил нового министра сельского хозяйства республики. Указом Главы Калмыкии им назначен Виктор Санджиев.

В 1996 году свою деятельность он начинал главным ветеринарным врачом в совхозе Манцин Кец. Последние три года он занимал должность руководителя Ики-Бурульского районного муниципального образования.



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