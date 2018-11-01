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Племзавод «Улан Хееч» проводит зимовку организованно





Для чабанов и гуртоправов сейчас главная задача - организованно провести зимовку. В числе тех, кто основательно подготовился к этой ответственной компании племзавод «Улан Хееч».



Напомним, что по численности поголовья и племенной работе улан-хечинцы первые в России. За особые успехи в развитии тонкорунного овцеводства и племенном деле на Всероссийских форумах хозяйство удостаивалось главных призов. В этом году диплом первой степени и ключи от нового автомобиля глава региона вручил молодому руководителю Джангару Сангаджиеву.



Такие показатели, по словам Сангаджиева, даются ежедневным, кропотливым трудом чабанов, гуртоправов, механизаторов. Кстати, по численности поголовья и племенной работе Улан-Хечинцы первые в России.



Животные по продуктивности, вкусовым качествам не имеют аналогов не только в нашей стране, но и за ее пределами. В хозяйстве 65 животноводческих стоянок. Из них более 50-овцеводческих. Благодаря серьезной селекционной работе удалось достичь высокого качества шерсти, которое пользуется спросом у переработчиков. Свою лепту вносит и государственная поддержка. Сейчас чабаны стараются, чтобы поголовье как можно больше находились на пастбище, чтобы сохранить качество тонкого волокна.



Ну, а сейчас главная задача чабанов и гуртоправов, говорит Джангар Сангаджиев, организованно провести зимовку. В числе тех, кто основательно подготовился к этой ответственной компании семейная бригада Абдулжалимовых. В этом году за счет средств хозяйства здесь построено производственное помещение для содержания поголовья в зимних условиях.



Бригада строителей одновременно построила дом для животноводов. Сыновья Калимулы Абдулжалимова, которые стали хозяева нового дома, лично принимали участие в строительстве жилого помещения. Говорят, что им повезло больше, чем их коллегам из других хозяйств. Ведь после трудового дня считают они, приятно отдыхать в теплом и уютном доме.



Так что, по словам животноводов, есть стимул для хорошей работы. Калимула Абдулжалимов - потомственный животновод. Его отец многие годы в Улан-Хееч работал чабаном. Теперь сыновья и внуки занимаются нелегким сельским трудом. Для проведения зимовки скота имеется и запас кормов. Главное не допустить отхода поголовья животных, говорит глава фермерского хозяйства. Хотя это время года может в любой момент преподнести сюрпризы, а потому животноводы не сбавляют темпы, чтобы быть готовым к непредвиденным ситуациям.



Это не единственная животноводческая стоянка, где созданы все необходимые условия и для проживания, и для работы. А эти награды свидетельствуют о том, что на выставке племенных овец в Астрахани достижения Улан-Хечинцев в очередной раз были оценены по достоинству. И таких передовых хозяйств в нашей республике немало. Несмотря на все трудности, овцеводство является неотъемлемой частью традиционного уклада сельского населения, одной из основ стабильности и материального благополучия жителей степного региона. Для чабанов и гуртоправов сейчас главная задача - организованно провести зимовку. В числе тех, кто основательно подготовился к этой ответственной компании племзавод «Улан Хееч».Напомним, что по численности поголовья и племенной работе улан-хечинцы первые в России. За особые успехи в развитии тонкорунного овцеводства и племенном деле на Всероссийских форумах хозяйство удостаивалось главных призов. В этом году диплом первой степени и ключи от нового автомобиля глава региона вручил молодому руководителю Джангару Сангаджиеву.Такие показатели, по словам Сангаджиева, даются ежедневным, кропотливым трудом чабанов, гуртоправов, механизаторов. Кстати, по численности поголовья и племенной работе Улан-Хечинцы первые в России.Животные по продуктивности, вкусовым качествам не имеют аналогов не только в нашей стране, но и за ее пределами. В хозяйстве 65 животноводческих стоянок. Из них более 50-овцеводческих. Благодаря серьезной селекционной работе удалось достичь высокого качества шерсти, которое пользуется спросом у переработчиков. Свою лепту вносит и государственная поддержка. Сейчас чабаны стараются, чтобы поголовье как можно больше находились на пастбище, чтобы сохранить качество тонкого волокна.Ну, а сейчас главная задача чабанов и гуртоправов, говорит Джангар Сангаджиев, организованно провести зимовку. В числе тех, кто основательно подготовился к этой ответственной компании семейная бригада Абдулжалимовых. В этом году за счет средств хозяйства здесь построено производственное помещение для содержания поголовья в зимних условиях.Бригада строителей одновременно построила дом для животноводов. Сыновья Калимулы Абдулжалимова, которые стали хозяева нового дома, лично принимали участие в строительстве жилого помещения. Говорят, что им повезло больше, чем их коллегам из других хозяйств. Ведь после трудового дня считают они, приятно отдыхать в теплом и уютном доме.Так что, по словам животноводов, есть стимул для хорошей работы. Калимула Абдулжалимов - потомственный животновод. Его отец многие годы в Улан-Хееч работал чабаном. Теперь сыновья и внуки занимаются нелегким сельским трудом. Для проведения зимовки скота имеется и запас кормов. Главное не допустить отхода поголовья животных, говорит глава фермерского хозяйства. Хотя это время года может в любой момент преподнести сюрпризы, а потому животноводы не сбавляют темпы, чтобы быть готовым к непредвиденным ситуациям.Это не единственная животноводческая стоянка, где созданы все необходимые условия и для проживания, и для работы. А эти награды свидетельствуют о том, что на выставке племенных овец в Астрахани достижения Улан-Хечинцев в очередной раз были оценены по достоинству. И таких передовых хозяйств в нашей республике немало. Несмотря на все трудности, овцеводство является неотъемлемой частью традиционного уклада сельского населения, одной из основ стабильности и материального благополучия жителей степного региона.



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