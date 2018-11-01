Сегодня в Элисте стартовал межрегиональный форум «Инновационная Калмыкия» на базе КалмГУ. Какова программа мероприятия и что интересного представят участники проекта? Сегодня в Элисте стартовал межрегиональный форум «Инновационная Калмыкия» на базе КалмГУ. Какова программа мероприятия и что интересного представят участники проекта?



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