Повышается ставка налога на добавленную стоимость

С первого января вступает в силу одна из важных поправок в Налоговый кодекс России - повышение ставок налога на добавленную стоимость на 2 процента.



Повышение НДС с 1 января до 20 процентов, по мнению специалистов, повлечет увеличение затрат компаний. Но на социально значимых товарах это не скажется, плюс часть категорий также как и сейчас не будет облагаться этим налогом совсем, например, перевозка пассажиров и лечение. Для остальных повышение составит всего 2% - с 18 до 20.Это коснется и сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые ранее были освобождены от уплаты НДС. Однако, плательщики единого сельхозналога имеют право отказаться от него в случае, если их ежегодная выручка не превышает 100 миллионов рублей.



Как поясняют в службе по тарифам, изменения произойдут из-за повышения налога на добавленную стоимость. С учетом увеличения НДС в начале года также повысится плата за коммунальные услуги. В январе – на одну целую семь десятых процента, а с июля - дополнительно на две целых четыре десятых процента. Запланированный подъем, по словам председателя региональной службы по тарифам Светланы Доногрупповой, не станет для населения республики критическим.



Ежегодно региональное правительство предусматривает дополнительные средства из бюджета на финансирование расходов по сдерживанию роста тарифов. Двухпроцентное увеличение НДС сегодня волнует и простого обывателя, в частности, с точки зрения повышения цен.



После увеличения налога на добавленную стоимость возрастут и цены на товары и услуги. Не коснется это только продуктов первой необходимости, детских и медицинских изделий. Для них по – прежнему будет действовать льготный НДС в 10 процентов. Исключение сделали и федеральным субсидиям, которые выделяют аграриям, а также пассажирским авиаперевозкам внутри страны.



По словам специалистов, в следующем году из-за повышения НДС ожидается удорожание строительства, что может спровоцировать рост цен на жилье и отделочные материалы. Не исключено, что предприниматели будут заранее закладывать эти показатели в себестоимость продукции. С первого января вступает в силу одна из важных поправок в Налоговый кодекс России - повышение ставок налога на добавленную стоимость на 2 процента.Повышение НДС с 1 января до 20 процентов, по мнению специалистов, повлечет увеличение затрат компаний. Но на социально значимых товарах это не скажется, плюс часть категорий также как и сейчас не будет облагаться этим налогом совсем, например, перевозка пассажиров и лечение. Для остальных повышение составит всего 2% - с 18 до 20.Это коснется и сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые ранее были освобождены от уплаты НДС. Однако, плательщики единого сельхозналога имеют право отказаться от него в случае, если их ежегодная выручка не превышает 100 миллионов рублей.Как поясняют в службе по тарифам, изменения произойдут из-за повышения налога на добавленную стоимость. С учетом увеличения НДС в начале года также повысится плата за коммунальные услуги. В январе – на одну целую семь десятых процента, а с июля - дополнительно на две целых четыре десятых процента. Запланированный подъем, по словам председателя региональной службы по тарифам Светланы Доногрупповой, не станет для населения республики критическим.Ежегодно региональное правительство предусматривает дополнительные средства из бюджета на финансирование расходов по сдерживанию роста тарифов. Двухпроцентное увеличение НДС сегодня волнует и простого обывателя, в частности, с точки зрения повышения цен.После увеличения налога на добавленную стоимость возрастут и цены на товары и услуги. Не коснется это только продуктов первой необходимости, детских и медицинских изделий. Для них по – прежнему будет действовать льготный НДС в 10 процентов. Исключение сделали и федеральным субсидиям, которые выделяют аграриям, а также пассажирским авиаперевозкам внутри страны.По словам специалистов, в следующем году из-за повышения НДС ожидается удорожание строительства, что может спровоцировать рост цен на жилье и отделочные материалы. Не исключено, что предприниматели будут заранее закладывать эти показатели в себестоимость продукции.



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