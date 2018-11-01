На шестилетний период Калмыкия получит из федерального центра поддержку в размере 22 миллиардов рублей.



Напомним, накануне обсуждался проект бюджета страны на 2019 год и плановый период до 2021 года.



Предполагается, что немалая часть средств будет направлена в регионы для реализации национальных программы развития, ставшие фундаментальной основой для формирования бюджета. Калмыкия участвует в 12 из них.



Об этом в интервью «Вестям» рассказал глава республики. На шестилетний период Калмыкия получит из федерального центра поддержку в размере 22 миллиардов рублей.Напомним, накануне обсуждался проект бюджета страны на 2019 год и плановый период до 2021 года.Предполагается, что немалая часть средств будет направлена в регионы для реализации национальных программы развития, ставшие фундаментальной основой для формирования бюджета. Калмыкия участвует в 12 из них.Об этом в интервью «Вестям» рассказал глава республики.



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