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Сегодня, 11:57

Калмыкия получит из федерального центра поддержку в размере 22 миллиардов рублей


Калмыкия получит из федерального центра поддержку в размере 22 миллиардов рублейНа шестилетний период Калмыкия получит из федерального центра поддержку в размере 22 миллиардов рублей.

Напомним, накануне обсуждался проект бюджета страны на 2019 год и плановый период до 2021 года.

Предполагается, что немалая часть средств будет направлена в регионы для реализации национальных программы развития, ставшие фундаментальной основой для формирования бюджета. Калмыкия участвует в 12 из них.

Об этом в интервью «Вестям» рассказал глава республики.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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