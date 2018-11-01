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Сегодня, 11:57

Зимовка скота под контролем


Зимовка скота под контролемЗимовка скота под контролем. В эти дни погодные условия позволяют животноводам выпасать поголовье весь световой день, но при этом они готовы ко всевозможным непредвиденным ситуациям. Поэтому ход ответственной кампании контролирует оперативный штаб, куда поступает информация из районов.

Для работы в сложных погодных условиях в хозяйствах имеются снегоочистительные техники и необходимое количество ГСМ. А запас грубых кормов позволит почти всем провести зимовку на должном уровне, говорят специалисты профильного ведомства.



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