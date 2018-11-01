Федеральная программа «Ты - предприниматель» продолжает свою работу в регионе. Потенциальные бизнесмены - молодые люди от 18 до 30 лет – прошли собеседование с экспертами. Каждый представил свою концепцию открытия своего дела.



Всего из трехсот человек комиссия выберет около 200. Они-то и смогут пройти образовательные курсы по ведению бизнес программы. В качестве экспертов выступили представители исполнительных органов республиканской власти, действующие предприниматели и сотрудники центра молодежи. Федеральная программа «Ты - предприниматель» продолжает свою работу в регионе. Потенциальные бизнесмены - молодые люди от 18 до 30 лет – прошли собеседование с экспертами. Каждый представил свою концепцию открытия своего дела.Всего из трехсот человек комиссия выберет около 200. Они-то и смогут пройти образовательные курсы по ведению бизнес программы. В качестве экспертов выступили представители исполнительных органов республиканской власти, действующие предприниматели и сотрудники центра молодежи.



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