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Сегодня, 11:55

Федеральная программа «Ты - предприниматель» продолжает свою работу в регионе


Федеральная программа «Ты - предприниматель» продолжает свою работу в регионеФедеральная программа «Ты - предприниматель» продолжает свою работу в регионе. Потенциальные бизнесмены - молодые люди от 18 до 30 лет – прошли собеседование с экспертами. Каждый представил свою концепцию открытия своего дела.

Всего из трехсот человек комиссия выберет около 200. Они-то и смогут пройти образовательные курсы по ведению бизнес программы. В качестве экспертов выступили представители исполнительных органов республиканской власти, действующие предприниматели и сотрудники центра молодежи.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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