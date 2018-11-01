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Сегодня, 12:30

Завершается очередной этап благоустройства городской среды


Завершается очередной этап благоустройства городской средыЗавершается очередной этап благоустройства городской среды, запланированный на 2018 год. За это время преобразятся 19 объектов в Элисте, Городовиковске, Лагани, Яшалте, Ики-Буруле и Приютном. Их общая стоимость составила почти 70 миллионов рублей. На некоторых объектах работы продолжаются.
Детская игровая площадка в парке седьмого микрорайона Элисты с яркими и разнообразными качели и горками появилась пару недель назад. И уже стала излюбленным местом детворы. И это сооружение только часть большого плана реконструкции парка Победы. В ближайшие дни там планируется ремонт тротуара и установка малых архитектурных форм. Реконструкция объектов отдыха в степной столице стала возможной благодаря участию региона в федеральной программе по благоустройству комфортной городской среды. В течение года велись работы в двух городских парках Победы и Дружбы. Элистинцы говорят, что это хорошо знакомое место на глазах меняет свой облик. Особенно радует маленьких элистинцев игровая и спортивная площадки.
До конца месяца здесь будут установлены беседки и автогородок, где дети смогут ознакомиться с правилами дорожного движения. По мнению горожан, после окончания работ эти объекты имеют все шансы стать самыми популярными зонами отдыха.
Как сообщают в городской администрации, на сегодняшний день работы ведутся согласно графику. Новые площадки соответствуют всем требованиям безопасности, они будут хорошо освещены и оснащены приборами видеонаблюдения. Они рассчитаны на детей различных возрастов. Игровые территории оборудуются специальным ударо поглощающим резиновым покрытием.

Впервые в проекте формирования комфортной городской среды участвуют общественные территории Городовиковского, Приютненского и Лаганского районов.
Всего же в ходе реализации проекта до конца года будет благоустроено 19 объектов в Элисте, Городовиковске, Лагани, Яшалте, Ики-Буруле и Приютном. Работы по некоторым из них будут продолжены также в следующем году.



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