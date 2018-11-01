В Черноземельском районе выведена новая порода овец

Сегодня в Элисте чествуют тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Особые слова благодарности адресованы тем, кто стоял у истоков сельского хозяйства республики, кто внедрял новые формы организации труда, и кто сейчас работает в новых условиях, решая непростые задачи.

Победами на многочисленных выставках и новой породой овец «Черноземельский меринос» ознаменовался нынешний год у аграриев Черноземельского района. В день работников сельского хозяйства с этими достижениями их поздравил глава республиканского кабинета министров Игорь Зотов.

За этими цифрами огромный труд всех работников агропромышленного комплекса района. Сегодня здесь отмечена наибольшая численность овец. Из года в год растёт продуктивность животных. Большое внимание уделяется развитию отрасли переработки сельхозпродукции. Лучшие у Черноземельцев и показатели по развитию кормопроизводства и внедрению новых технологий. Труд наиболее отличившихся в этот день был отмечен наградами министерства сельского хозяйства, руководства районного и сельских муниципальных образований.

А самой главной оценкой деятельности аграриев района стали 6 медалей с выставки племенных баранов и коз, полученные весной этого года в Астрахани и 2 золотые медали, привезённые с Международного агрофорума в Москве «Золотая осень». А ещё награды Всероссийских конкурсов. Историческим событием стало представление на Всероссийской выставке новой породы овец «Черноземельский меринос».

За 9 месяцев года Черноземельский район получил 114 млн. 400 тыс.чистой прибыли. А это реальная возможность успешно решать и социальные вопросы района. Сегодня в Элисте чествуют тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Особые слова благодарности адресованы тем, кто стоял у истоков сельского хозяйства республики, кто внедрял новые формы организации труда, и кто сейчас работает в новых условиях, решая непростые задачи.Победами на многочисленных выставках и новой породой овец «Черноземельский меринос» ознаменовался нынешний год у аграриев Черноземельского района. В день работников сельского хозяйства с этими достижениями их поздравил глава республиканского кабинета министров Игорь Зотов.За этими цифрами огромный труд всех работников агропромышленного комплекса района. Сегодня здесь отмечена наибольшая численность овец. Из года в год растёт продуктивность животных. Большое внимание уделяется развитию отрасли переработки сельхозпродукции. Лучшие у Черноземельцев и показатели по развитию кормопроизводства и внедрению новых технологий. Труд наиболее отличившихся в этот день был отмечен наградами министерства сельского хозяйства, руководства районного и сельских муниципальных образований.А самой главной оценкой деятельности аграриев района стали 6 медалей с выставки племенных баранов и коз, полученные весной этого года в Астрахани и 2 золотые медали, привезённые с Международного агрофорума в Москве «Золотая осень». А ещё награды Всероссийских конкурсов. Историческим событием стало представление на Всероссийской выставке новой породы овец «Черноземельский меринос».За 9 месяцев года Черноземельский район получил 114 млн. 400 тыс.чистой прибыли. А это реальная возможность успешно решать и социальные вопросы района.



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