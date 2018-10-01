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Вчера, 12:47

Задолженность по взносам на капитальный ремонт составляет более 100 млн рублей


Задолженность по взносам на капитальный ремонт составляет более 100 млн рублейСвыше 100 миллионов рублей – такова задолженность населения республики по взносам на капитальный ремонт. Региональный фонд совместно со службой судебных приставов организовали совместный рейд по взысканию долгов принудительно.

В доме номер 20 в первом микрорайоне живут сразу два человека из списка неплательщиков. Общая их задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт составляет более тридцати тысяч рублей. В одной из квартир хозяева не оказалось дома. Судебные приставы оставили повестку с требованием явиться в ведомство. По другому адресу произвели акт описи имущества согласно исполнительному документу. В итоге арест наложен на ноутбук.

В течение 10 дней у должника есть право самостоятельной продажи арестованного имущества, но для этого необходимо оформить специальное ходатайство. Дальнейшая схема понятна: после реализации или самореализации, вырученная сумма идет в счёт погашения задолженности. В этом случае также приставы оставляют требование о явке на приём к исполнителю, в случае неявки должнику грозит административная ответственность.

В доме номер 35 восьмого микрорайона проживает семья, которая задолжала по оплате взносов на капитальный ремонт свыше 10 тысяч рублей. Как выяснилось, эта квартира сдается в аренду. Жильцы и не подозревали о долге. Приставы оставили повестку и предупреждение. Подобные совместные рейды по адресам, где проживают задолжники по оплате капитального ремонта, в Элисте будут проводиться регулярно. Приставы и коммунальщики объясняют гражданам, не оплачивающим счета, как быстрее ликвидировать задолженность, и что их ждет после суда, если обязательства по погашению долгов и пени выполнены не будут.

По словам представителей регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, цифры по неуплате среди физических лиц ежемесячно растут, а потому меры по погашению долгов меры будут применяться и в дальнейшем. Только так можно изменить ситуацию, говорят специалисты.



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