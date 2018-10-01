Калмыцкие аграрии получат финансовую поддержку. По словам председателя правительства Игоря Зотова, будут внесены изменения в федеральный бюджет о выплате компенсаций фермерам, пострадавшим от засухи. Однако, глава кабинета министров в интервью ГТРК Калмыкия отметил, что несмотря на сложные погодные условия, ситуация по сбору урожая у растениеводов республики, в целом, неплохая. Что касается готовности к зимовке, то большинство районов на 100 процентов подготовили кормовую базу.



Интервью Председателя правительства Калмыкия Игоря Зотова смотрите в субботу в 8.40 на телеканале Россия. Калмыцкие аграрии получат финансовую поддержку. По словам председателя правительства Игоря Зотова, будут внесены изменения в федеральный бюджет о выплате компенсаций фермерам, пострадавшим от засухи. Однако, глава кабинета министров в интервью ГТРК Калмыкия отметил, что несмотря на сложные погодные условия, ситуация по сбору урожая у растениеводов республики, в целом, неплохая. Что касается готовности к зимовке, то большинство районов на 100 процентов подготовили кормовую базу.Интервью Председателя правительства Калмыкия Игоря Зотова смотрите в субботу в 8.40 на телеканале Россия.



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