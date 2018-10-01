Заготовка кормов продолжается

Кормозаготовка в республике все еще продолжается. В эти дни сено и солома доставляются на животноводческие стоянки. Этому способствуют теплые осенние дни.



К примеру, механизаторам Ики-Бурульского района осталось заготовить около 20 тысяч тонн грубых кормов. В основном, с естественных угодий. Также некоторые фермеры корма закупают на стороне. Имеется еще запас прошлых лет. Так что, есть уверенность, что зимовка пройдет успешно, говорит начальник отдела развития АПК Вячеслав Маслов.



Между тем, завершился сев озимых культур. Посевная площадь составила свыше 49-ти тысяч гектаров. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Кормозаготовка в республике все еще продолжается. В эти дни сено и солома доставляются на животноводческие стоянки. Этому способствуют теплые осенние дни.К примеру, механизаторам Ики-Бурульского района осталось заготовить около 20 тысяч тонн грубых кормов. В основном, с естественных угодий. Также некоторые фермеры корма закупают на стороне. Имеется еще запас прошлых лет. Так что, есть уверенность, что зимовка пройдет успешно, говорит начальник отдела развития АПК Вячеслав Маслов.Между тем, завершился сев озимых культур. Посевная площадь составила свыше 49-ти тысяч гектаров. Это значительно больше, чем в предыдущие годы.



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