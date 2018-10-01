Завершается уборка риса

Фермеры Октябрьского района планируют собрать более 14 тысяч тонн риса. Текущее положение позволяет достигнуть этих показателей.



По данным отдела АПК, в этом году, вода поступила в полном объёме, средняя урожайность примерно 40 центнеров с гектара. Если погода не подведёт, в первых числах ноября кампания по уборке риса завершится. Фермеры Октябрьского района планируют собрать более 14 тысяч тонн риса. Текущее положение позволяет достигнуть этих показателей.По данным отдела АПК, в этом году, вода поступила в полном объёме, средняя урожайность примерно 40 центнеров с гектара. Если погода не подведёт, в первых числах ноября кампания по уборке риса завершится.



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