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Вчера, 13:11

Завершается уборка риса


Завершается уборка рисаФермеры Октябрьского района планируют собрать более 14 тысяч тонн риса. Текущее положение позволяет достигнуть этих показателей.

По данным отдела АПК, в этом году, вода поступила в полном объёме, средняя урожайность примерно 40 центнеров с гектара. Если погода не подведёт, в первых числах ноября кампания по уборке риса завершится.



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