Хозяйства Калмыкии практически готовы к зимовке. Кроме того, несмотря на то, что погода в этом году была не всегда благоприятной, фермерам республики все же удалось выйти на показатели прошлого года, об этом в интервью «Вестям» сообщил председатель Народного Хурала, секретарь регионального отделения партии Единая Россия Анатолий Козачко.



По его словам, важное значение имеет законодательное сопровождение в развитии сферы АПК. Так, господдержка в виде субсидий в Калмыкии оказывается по 9 направлениям с финансированием из федерального, регионального и местного бюджетов. Хозяйства Калмыкии практически готовы к зимовке. Кроме того, несмотря на то, что погода в этом году была не всегда благоприятной, фермерам республики все же удалось выйти на показатели прошлого года, об этом в интервью «Вестям» сообщил председатель Народного Хурала, секретарь регионального отделения партии Единая Россия Анатолий Козачко.По его словам, важное значение имеет законодательное сопровождение в развитии сферы АПК. Так, господдержка в виде субсидий в Калмыкии оказывается по 9 направлениям с финансированием из федерального, регионального и местного бюджетов.



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