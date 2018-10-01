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Вчера, 13:16

Хозяйства Калмыкии практически готовы к зимовке


Хозяйства Калмыкии практически готовы к зимовкеХозяйства Калмыкии практически готовы к зимовке. Кроме того, несмотря на то, что погода в этом году была не всегда благоприятной, фермерам республики все же удалось выйти на показатели прошлого года, об этом в интервью «Вестям» сообщил председатель Народного Хурала, секретарь регионального отделения партии Единая Россия Анатолий Козачко.

По его словам, важное значение имеет законодательное сопровождение в развитии сферы АПК. Так, господдержка в виде субсидий в Калмыкии оказывается по 9 направлениям с финансированием из федерального, регионального и местного бюджетов.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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