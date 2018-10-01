Путина в республике продолжается. В соответствии с правилами для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, во внутренних водоемах региона в настоящее время идёт успешный промышленный лов.



По оперативным данным, с начала года в промысловых водоемах Калмыкии добыто более 77 тонн рыб различных пород. Путина в республике продолжается. В соответствии с правилами для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, во внутренних водоемах региона в настоящее время идёт успешный промышленный лов.По оперативным данным, с начала года в промысловых водоемах Калмыкии добыто более 77 тонн рыб различных пород.



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