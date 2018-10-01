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Сегодня, 14:05

В Калмыкии увеличено финансирование программы капитального ремонта


В Калмыкии увеличено финансирование программы капитального ремонтаВ этом году финансирование программы капитального ремонта многоквартирных домов в Калмыкии увеличено. Как сообщила в интервью Вестям, министр ЖКХ и энергетики Нелли Ткачева, связано это с тем, что в 2018-м Главой Калмыкии поставлена задача - отремонтировать все неработающие лифты. На эти цели выделили еще 40 миллионов. Уже приобретено 23 лифта. Сейчас идет монтаж.

Таким образом, объем средств на капремонт многоэтажек составляет на этот год составляет 140 миллионов рублей. В том числе 20 миллионов – из муниципального бюджета, 10 миллионов – из республиканского. Напомню, программа действует с мая 2014-го. Ежегодно этот список включает около 20 домов.

Что касается следующего года, то объем финансирования остается на прежнем уровне – 110-115 миллионов. Стоит отметить, что средства, которые направляются на программу реализации капитального ремонта, сильно зависят от платежей граждан.




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