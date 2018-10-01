Правительство РФ утвердило план финансирования лекарственных препаратов

Правительство России утвердило распределение субъектам страны субвенций на финансирование лекарственных препаратов, выдаваемых по рецептам, а также на медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов на в 2018 год.



Объем выделяемых средств превысит 34 млрд руб. Калмыкия получит более 60 млн. Это необходимо для своевременного обеспечения отдельных категорий граждан в рамках предоставления набора социальных услуг лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Правительство России утвердило распределение субъектам страны субвенций на финансирование лекарственных препаратов, выдаваемых по рецептам, а также на медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов на в 2018 год.Объем выделяемых средств превысит 34 млрд руб. Калмыкия получит более 60 млн. Это необходимо для своевременного обеспечения отдельных категорий граждан в рамках предоставления набора социальных услуг лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.



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