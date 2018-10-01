Обеспеченность грубыми кормами в Приютненском районе составляет 96 процентов. Из необходимых сорока пяти с половиной тысяч тонн на сегодняшний день, по данным отдела АПК муниципалитета, имеется 43. Недостающее сено сельчане закупают в соседних регионах.



В зимовку здесь готовятся более 30 тысяч голов КРС и 100 тысяч овец. Помимо этого приютненцы завершили сев озимых культур на общей площади 21 тысяча гектаров. Обеспеченность грубыми кормами в Приютненском районе составляет 96 процентов. Из необходимых сорока пяти с половиной тысяч тонн на сегодняшний день, по данным отдела АПК муниципалитета, имеется 43. Недостающее сено сельчане закупают в соседних регионах.В зимовку здесь готовятся более 30 тысяч голов КРС и 100 тысяч овец. Помимо этого приютненцы завершили сев озимых культур на общей площади 21 тысяча гектаров.



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