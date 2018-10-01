В хозяйствах республики продолжается заготовка кормов. На сегодняшний день эта цифра уже достигла 98 процентов. Среди тех, кто основательно готовится к зимовке поголовья, и фермеры Кетченеровского района.



Зимовка скота зависит не только от погодных условий, но прежде всего, от обеспеченности кормами. Поэтому весь световой день механизаторы на полях. Используют каждый погожий день для заготовки сена и соломы. В основном на естественных угодьях и лиманах.



Семейная бригада главы КФХ Николая Бивеева - одного из самых опытных фермеров Кетченеровского района, трудилась все лето, чтобы животные зимой были обеспечены качественными кормами. На его содержании находятся 70 голов КРС и 50 овец.80 тонн сена с учетом прошлогоднего запаса хватит для того, чтобы зимовка прошла успешно. Лишь бы погодные условия не подвели. В прошлом году животные в основном находились на стойловом содержании. За рулон в прошлом году приходилось отдавать по 600-700 рублей. А в этом - затраты ощутимее. Один тюк сена обходится в 1200 рублей.



Несмотря на нынешнюю засуху хлеборобам Кетченеровского района удалось собрать неплохой урожай. Своевременное проведение агротехнических мероприятий позволило достичь намеченных показателей. Вот и заготовка кормов идёт активными темпами. Животноводы почти собрали необходимый запас кормов. А общая потребность составляет 60 тысяч тонн.



В целом по республике необходимо заготовить около восьмисот тысяч тонн грубых кормов. Пятьсот тысяч уже завезены на животноводческие стоянки. Не секрет, что проведение этой сельскохозяйственной компании зависит от наличия современной техники. Но не всегда есть возможность обновить автопарк. А благодаря умелым рукам механизаторов старую технику нередко удаётся привести в надлежащее состояние. Да и погода октября благоприятствует фермерам Калмыкии. Поэтому каждый погожий день на счету чтобы успешно провести зимовку скота и до наступления холодов выполнить все необходимые работы. В хозяйствах республики продолжается заготовка кормов. На сегодняшний день эта цифра уже достигла 98 процентов. Среди тех, кто основательно готовится к зимовке поголовья, и фермеры Кетченеровского района.Зимовка скота зависит не только от погодных условий, но прежде всего, от обеспеченности кормами. Поэтому весь световой день механизаторы на полях. Используют каждый погожий день для заготовки сена и соломы. В основном на естественных угодьях и лиманах.Семейная бригада главы КФХ Николая Бивеева - одного из самых опытных фермеров Кетченеровского района, трудилась все лето, чтобы животные зимой были обеспечены качественными кормами. На его содержании находятся 70 голов КРС и 50 овец.80 тонн сена с учетом прошлогоднего запаса хватит для того, чтобы зимовка прошла успешно. Лишь бы погодные условия не подвели. В прошлом году животные в основном находились на стойловом содержании. За рулон в прошлом году приходилось отдавать по 600-700 рублей. А в этом - затраты ощутимее. Один тюк сена обходится в 1200 рублей.Несмотря на нынешнюю засуху хлеборобам Кетченеровского района удалось собрать неплохой урожай. Своевременное проведение агротехнических мероприятий позволило достичь намеченных показателей. Вот и заготовка кормов идёт активными темпами. Животноводы почти собрали необходимый запас кормов. А общая потребность составляет 60 тысяч тонн.В целом по республике необходимо заготовить около восьмисот тысяч тонн грубых кормов. Пятьсот тысяч уже завезены на животноводческие стоянки. Не секрет, что проведение этой сельскохозяйственной компании зависит от наличия современной техники. Но не всегда есть возможность обновить автопарк. А благодаря умелым рукам механизаторов старую технику нередко удаётся привести в надлежащее состояние. Да и погода октября благоприятствует фермерам Калмыкии. Поэтому каждый погожий день на счету чтобы успешно провести зимовку скота и до наступления холодов выполнить все необходимые работы.



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