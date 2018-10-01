ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:04

Объем экспортной продукции должен быть увеличен


Объем экспортной продукции должен быть увеличенДо 2024 года объем продукции, производимой в Калмыкии на экспорт, должен быть увеличен. Такие прогнозы сегодня на заседании Президиума правительства озвучил министр сельского хозяйства региона Баатр Болаев.

Речь идет о паспорте приоритетной программы «международная кооперация и экспорт», утвержденной Советом при Президенте России по стратегическому развитию два года назад. Для степного региона – это, безусловно, аграрный сектор.

Калмыкия сегодня основной поставщик племенного поголовья КРС калмыцкой породы в регионы и страны СНГ. В числе партнеров Монголия и Китайская народная республика. Они заинтересованы в закупке лошадей и овцеводческой продукции.

В частности, Дагестан и Калмыкия будут вести обмен в области научных достижений, бороться с опустыниванием Черных земель и Кизлярских пастбищ. Соглашение было подписано в рамках сельскохозяйственной выставки «Золотая осень».



Другие новости по теме:

  • В Калмыкии зарегистрирована новая тонкорунная порода овец
  • Калмыкия примет участие в проекте «Международная кооперация и экспорт»
  • Начала работу очередная сессия Народного хурала
  • Подведены предварительные итоги госпрограммы развития сельского хозяйства
  • Проблема наступления песков на Юге России актуальна и сегодня
  • Правительство России распределило субсидии на развитие мелиорации
  • Аграрии встревожены опустыниванием сельхозугодий
  • Увеличен объём субсидий на развитие растениеводства
  • Золотая осень - 2015
  • Калмыкия имеет высокий потенциал поставщика мясной продукции

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34