Объем экспортной продукции должен быть увеличен

До 2024 года объем продукции, производимой в Калмыкии на экспорт, должен быть увеличен. Такие прогнозы сегодня на заседании Президиума правительства озвучил министр сельского хозяйства региона Баатр Болаев.



Речь идет о паспорте приоритетной программы «международная кооперация и экспорт», утвержденной Советом при Президенте России по стратегическому развитию два года назад. Для степного региона – это, безусловно, аграрный сектор.



Калмыкия сегодня основной поставщик племенного поголовья КРС калмыцкой породы в регионы и страны СНГ. В числе партнеров Монголия и Китайская народная республика. Они заинтересованы в закупке лошадей и овцеводческой продукции.



В частности, Дагестан и Калмыкия будут вести обмен в области научных достижений, бороться с опустыниванием Черных земель и Кизлярских пастбищ. Соглашение было подписано в рамках сельскохозяйственной выставки «Золотая осень». До 2024 года объем продукции, производимой в Калмыкии на экспорт, должен быть увеличен. Такие прогнозы сегодня на заседании Президиума правительства озвучил министр сельского хозяйства региона Баатр Болаев.Речь идет о паспорте приоритетной программы «международная кооперация и экспорт», утвержденной Советом при Президенте России по стратегическому развитию два года назад. Для степного региона – это, безусловно, аграрный сектор.Калмыкия сегодня основной поставщик племенного поголовья КРС калмыцкой породы в регионы и страны СНГ. В числе партнеров Монголия и Китайская народная республика. Они заинтересованы в закупке лошадей и овцеводческой продукции.В частности, Дагестан и Калмыкия будут вести обмен в области научных достижений, бороться с опустыниванием Черных земель и Кизлярских пастбищ. Соглашение было подписано в рамках сельскохозяйственной выставки «Золотая осень».



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