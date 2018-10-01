Калмыкия на развитие АПК получит более 64 миллионов рублей из средств федерального бюджета.



Как сообщает пресс-служба кабинета министров республики, распоряжением правительства России утверждено распределение средств, а это более 26 миллиардов рублей между семьюдесятью семью субъектами.



Средства будут направлены на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей, связанных со строительством, модернизацией и реконструкцией новых и действующих производственных мощностей, приобретением техники и оборудования по инвестиционным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года. Калмыкия на развитие АПК получит более 64 миллионов рублей из средств федерального бюджета.Как сообщает пресс-служба кабинета министров республики, распоряжением правительства России утверждено распределение средств, а это более 26 миллиардов рублей между семьюдесятью семью субъектами.Средства будут направлены на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей, связанных со строительством, модернизацией и реконструкцией новых и действующих производственных мощностей, приобретением техники и оборудования по инвестиционным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года.



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