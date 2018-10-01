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Сегодня, 12:19

Калмыкия на развитие АПК получит более 64 миллионов рублей


Калмыкия на развитие АПК получит более 64 миллионов рублейКалмыкия на развитие АПК получит более 64 миллионов рублей из средств федерального бюджета.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров республики, распоряжением правительства России утверждено распределение средств, а это более 26 миллиардов рублей между семьюдесятью семью субъектами.

Средства будут направлены на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей, связанных со строительством, модернизацией и реконструкцией новых и действующих производственных мощностей, приобретением техники и оборудования по инвестиционным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года.



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