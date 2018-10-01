В Москве продолжается агропромышленная выставка АПК «Золотая осень»

В Москве на ВДНХ продолжается крупнейшее ежегодное мероприятие в сфере АПК «Золотая осень». Ведущие племенные хозяйства Калмыкии принимают участие в агропромышленной выставке.



Животноводы республики представят племенных быков и овец калмыцкой породы. Так Калмыцкую курдючную породу овец представляет племзавод СПК «Кировский» Яшкульского района, грозненскую – СПК «Первомайский» Черноземельского РМО, каракульскую породу – СПК «Полынный» Юстинского района, а черноземельских мериносов привезли специалисты племзавода из поселка Ачинеры.



Всего в форуме принимают участие 1243 предприятия. Работают сразу семь тематических площадок. В Москве на ВДНХ продолжается крупнейшее ежегодное мероприятие в сфере АПК «Золотая осень». Ведущие племенные хозяйства Калмыкии принимают участие в агропромышленной выставке.Животноводы республики представят племенных быков и овец калмыцкой породы. Так Калмыцкую курдючную породу овец представляет племзавод СПК «Кировский» Яшкульского района, грозненскую – СПК «Первомайский» Черноземельского РМО, каракульскую породу – СПК «Полынный» Юстинского района, а черноземельских мериносов привезли специалисты племзавода из поселка Ачинеры.Всего в форуме принимают участие 1243 предприятия. Работают сразу семь тематических площадок.



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