В Москве начинает работу агропромышленная выставка

Сегодня в Москве начинает работу крупнейшее ежегодное мероприятие в сфере АПК «Золотая осень». Ведущие племенные хозяйства Калмыкии принимают участие в агропромышленной выставке. Животноводы республики представят племенных быков и овец калмыцкой породы.



На ВДНХ будут работать сразу семь тематических площадок. Гостям экспозиции представят новейшую сельскохозяйственную технику и лучших племенных животных.



Некоторые подробности в интервью сообщил заместитель председателя Народного Хурала Николай Нуров. Сегодня в Москве начинает работу крупнейшее ежегодное мероприятие в сфере АПК «Золотая осень». Ведущие племенные хозяйства Калмыкии принимают участие в агропромышленной выставке. Животноводы республики представят племенных быков и овец калмыцкой породы.На ВДНХ будут работать сразу семь тематических площадок. Гостям экспозиции представят новейшую сельскохозяйственную технику и лучших племенных животных.Некоторые подробности в интервью сообщил заместитель председателя Народного Хурала Николай Нуров.



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