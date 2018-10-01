В Элисте состоялся второй деловой форум «Территория развития». В его рамках подписан ряд соглашений между Калмыкией и крупными инвестиционными компаниями, которые примут участие в реализации проектов на территории региона. Модератор форума - министерство экономики.



Ключевая тема форума - актуальные вопросы региональной политики в области поддержки малого и среднего бизнеса, инвестиционной политики, цифровой экономики. Предметом первого соглашения является реализация на территории республики инвестиционного проекта по строительству ветропарка, которое начнется уже в будущем году.



В рамках еще одного проекта на базе республиканской больницы будет организована клиническая лаборатория. Общий объем инвестиции достигает 50-ти миллионов рублей. Также подписано сотрудничество в сфере создания услуг связи для жителей Элисты. Кроме того, у калмыцких предпринимателей появилась возможность стать участниками программы льготного лизинга оборудования. Предметом договора также стало предоставление права пользования товарного знака «мраморное мясо». По словам министра экономики республики Зои Санджиевой, форум является коммуникационной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития российских регионов в области поддержки малого и среднего бизнеса.



По словам Алексея Орлова, который принял участие в работе пленарного заседания, время развития и процветания Калмыкии пришло. Власти всех уровней не просто готовы к сотрудничеству, а предлагают конкретные механизмы, чтобы бизнес на территории республики чувствовал себя комфортно. А главное те, кто занимается собственным делом, могут получать экономическую выгоду и прибыль.



В степном регионе создаются условия для благоприятного инвестиционного климата. Это отмечают участники делового форума, которые готовы работать на территории степного края. Привлекает не только выгодное географическое расположение региона, но и богатые природные ресурсы. А такие мероприятия дают возможность поделиться опытом, увидеть тот потенциал, который может приносить немалый доход и оживить экономику региона и выйти на новый уровень развития. Для этого только надо трудиться. Простая мысль, которую пытались донести спикеры форума.



Калмыцкие предприниматели обсудили вопрос, что значит технологии масштабирования бизнеса, что такое «Инструменты финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включая лизинговую поддержку». В фойе ойрат - арены гости форума могли ознакомиться с достижениями калмыцкого бизнеса. Свою продукцию представили мастера по пошиву стилизованной национальной одежды, туристические компании. Также можно было продегустировать мясные и колбасные изделия местных предпринимателей. В Элисте состоялся второй деловой форум «Территория развития». В его рамках подписан ряд соглашений между Калмыкией и крупными инвестиционными компаниями, которые примут участие в реализации проектов на территории региона. Модератор форума - министерство экономики.Ключевая тема форума - актуальные вопросы региональной политики в области поддержки малого и среднего бизнеса, инвестиционной политики, цифровой экономики. Предметом первого соглашения является реализация на территории республики инвестиционного проекта по строительству ветропарка, которое начнется уже в будущем году.В рамках еще одного проекта на базе республиканской больницы будет организована клиническая лаборатория. Общий объем инвестиции достигает 50-ти миллионов рублей. Также подписано сотрудничество в сфере создания услуг связи для жителей Элисты. Кроме того, у калмыцких предпринимателей появилась возможность стать участниками программы льготного лизинга оборудования. Предметом договора также стало предоставление права пользования товарного знака «мраморное мясо». По словам министра экономики республики Зои Санджиевой, форум является коммуникационной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития российских регионов в области поддержки малого и среднего бизнеса.По словам Алексея Орлова, который принял участие в работе пленарного заседания, время развития и процветания Калмыкии пришло. Власти всех уровней не просто готовы к сотрудничеству, а предлагают конкретные механизмы, чтобы бизнес на территории республики чувствовал себя комфортно. А главное те, кто занимается собственным делом, могут получать экономическую выгоду и прибыль.В степном регионе создаются условия для благоприятного инвестиционного климата. Это отмечают участники делового форума, которые готовы работать на территории степного края. Привлекает не только выгодное географическое расположение региона, но и богатые природные ресурсы. А такие мероприятия дают возможность поделиться опытом, увидеть тот потенциал, который может приносить немалый доход и оживить экономику региона и выйти на новый уровень развития. Для этого только надо трудиться. Простая мысль, которую пытались донести спикеры форума.Калмыцкие предприниматели обсудили вопрос, что значит технологии масштабирования бизнеса, что такое «Инструменты финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включая лизинговую поддержку». В фойе ойрат - арены гости форума могли ознакомиться с достижениями калмыцкого бизнеса. Свою продукцию представили мастера по пошиву стилизованной национальной одежды, туристические компании. Также можно было продегустировать мясные и колбасные изделия местных предпринимателей.



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