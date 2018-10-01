К сельскохозяйственному налогу добавится НДС

С 1 января будущего года организации и предприниматели, являющиеся плательщиками единого сельскохозяйственного налога, теперь будут обязаны отчислять и НДС.



Однако, они могут воспользоваться правом на освобождение от налога на добавленную стоимость в том случае, если сумма дохода, полученного от реализации товаров без учета налога, не превысила за этот год цифру в сто миллионов рублей. Для этого необходимо до 20 января представить соответствующее письменное уведомление в налоговый орган по месту учета. С 1 января будущего года организации и предприниматели, являющиеся плательщиками единого сельскохозяйственного налога, теперь будут обязаны отчислять и НДС.Однако, они могут воспользоваться правом на освобождение от налога на добавленную стоимость в том случае, если сумма дохода, полученного от реализации товаров без учета налога, не превысила за этот год цифру в сто миллионов рублей. Для этого необходимо до 20 января представить соответствующее письменное уведомление в налоговый орган по месту учета.



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