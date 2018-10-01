Хозяйства Калмыкии обеспечены грубыми кормами на 91%. Как сообщают в главном аграрном ведомстве, потребность на предстоящую зимовку – 794 тысячи тонн.



На сегодня с учетом остатков прошлых лет, по данным отделов развития АПК районов, заготовлено и закуплено в достаточном количестве сено, солома зерновых культур, засыпан зернофураж.



Об этом подробнее в интервью Вестям рассказал профильный министр Баатр Болаев. Хозяйства Калмыкии обеспечены грубыми кормами на 91%. Как сообщают в главном аграрном ведомстве, потребность на предстоящую зимовку – 794 тысячи тонн.На сегодня с учетом остатков прошлых лет, по данным отделов развития АПК районов, заготовлено и закуплено в достаточном количестве сено, солома зерновых культур, засыпан зернофураж.Об этом подробнее в интервью Вестям рассказал профильный министр Баатр Болаев.



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