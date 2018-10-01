В Элисте проходит второй Деловой форум

У предпринимателей Калмыкии есть возможность презентовать свой бизнес в ходе второго делового форума в Элисте. Он стартует сегодня на базе Ойрат-арены.



Среди участников – российские эксперты в области маркЕтинга территорий и нетворкинга, представители бизнес-сообщества в сферах производства, туризма, IT – технологий. И сегодня же в рамках форума открывается дом предпринимателя «Мой бизнес». Он объединит сразу Центры развития предпринимательства, его поддержки, инжиниринга и Центр кластерного развития. Это стало возможным благодаря подписанию соглашения в июне этого года между федеральным министерством экономики и Калмыкией.



Идея создания принадлежит бизнес-сообществом региона. Предусмотрено создание коворкинг-центра для предоставления рабочих мест, для организации бизнес-встреч, нетворкинг мероприятий, то есть полноценное, отвечающее всем стандартам пространство для развития. Также, в рамках соглашения достигнута договоренность о присутствии в Доме предпринимательства специалиста налоговой службы для решения возникающих у бизнеса вопросов.



Также в рамках делового форума состоится подписание 4-х соглашений с Калмыкией. Один из ключевых моментов – сотрудничество с компанией ПАО «Фортум», которое предполагает строительство на территории республики ветропарка. Следующим этапом после заключения соглашения станет работа по реализации проекта. У предпринимателей Калмыкии есть возможность презентовать свой бизнес в ходе второго делового форума в Элисте. Он стартует сегодня на базе Ойрат-арены.Среди участников – российские эксперты в области маркЕтинга территорий и нетворкинга, представители бизнес-сообщества в сферах производства, туризма, IT – технологий. И сегодня же в рамках форума открывается дом предпринимателя «Мой бизнес». Он объединит сразу Центры развития предпринимательства, его поддержки, инжиниринга и Центр кластерного развития. Это стало возможным благодаря подписанию соглашения в июне этого года между федеральным министерством экономики и Калмыкией.Идея создания принадлежит бизнес-сообществом региона. Предусмотрено создание коворкинг-центра для предоставления рабочих мест, для организации бизнес-встреч, нетворкинг мероприятий, то есть полноценное, отвечающее всем стандартам пространство для развития. Также, в рамках соглашения достигнута договоренность о присутствии в Доме предпринимательства специалиста налоговой службы для решения возникающих у бизнеса вопросов.Также в рамках делового форума состоится подписание 4-х соглашений с Калмыкией. Один из ключевых моментов – сотрудничество с компанией ПАО «Фортум», которое предполагает строительство на территории республики ветропарка. Следующим этапом после заключения соглашения станет работа по реализации проекта.



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