ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:11

В Элисте проходит второй Деловой форум


В Элисте проходит второй Деловой форумУ предпринимателей Калмыкии есть возможность презентовать свой бизнес в ходе второго делового форума в Элисте. Он стартует сегодня на базе Ойрат-арены.

Среди участников – российские эксперты в области маркЕтинга территорий и нетворкинга, представители бизнес-сообщества в сферах производства, туризма, IT – технологий. И сегодня же в рамках форума открывается дом предпринимателя «Мой бизнес». Он объединит сразу Центры развития предпринимательства, его поддержки, инжиниринга и Центр кластерного развития. Это стало возможным благодаря подписанию соглашения в июне этого года между федеральным министерством экономики и Калмыкией.

Идея создания принадлежит бизнес-сообществом региона. Предусмотрено создание коворкинг-центра для предоставления рабочих мест, для организации бизнес-встреч, нетворкинг мероприятий, то есть полноценное, отвечающее всем стандартам пространство для развития. Также, в рамках соглашения достигнута договоренность о присутствии в Доме предпринимательства специалиста налоговой службы для решения возникающих у бизнеса вопросов.

Также в рамках делового форума состоится подписание 4-х соглашений с Калмыкией. Один из ключевых моментов – сотрудничество с компанией ПАО «Фортум», которое предполагает строительство на территории республики ветропарка. Следующим этапом после заключения соглашения станет работа по реализации проекта.



Другие новости по теме:

  • В Элисте открывают Дом для предпринимателей
  • В Калмыкии пройдет конкурс «Бизнес-Успех»
  • В Элисте состоится деловой форум «Территория развития»
  • В Элисте пройдет деловой форум «Территория развития»
  • В Калмыкии будет создан Центр предпринимателя «Мой бизнес»
  • Национальная премия «Бизнес-Успех» в Элисте
  • Калмыцкие предприниматели смогут получить грант
  • В Калмыкию прибывают представители бизнес сообщества Италии
  • Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Бизнес-Успех»
  • В Элисте начал работу Калмыцкий деловой форум «Территория развития»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34