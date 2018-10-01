Ведущие племенные хозяйства Калмыкии примут участие в агропромышленной выставке «Золотая осень». Крупнейшее ежегодное мероприятие сельскохозяйственной отрасли пройдёт в Москве с 10 по 13 октября.



Животноводы степной республики готовят к всероссийскому конкурсу племенных быков и овец калмыцкой породы. В течение четырех дней на ВДНХ будут работать сразу семь тематических площадок. Гостям экспозиции представят новейшую сельскохозяйственную технику и лучших животных племенных пород.



Программа « Золотой осени» обширна. Самое важное, что запланированные мероприятия позволят участникам обменяться опытом работы.



Подробнее об этом и не только в интервью министра сельского хозяйства Баатра Болаева в эфире телеканала «Россия 1» в субботу в 8 часов 40 минут. Ведущие племенные хозяйства Калмыкии примут участие в агропромышленной выставке «Золотая осень». Крупнейшее ежегодное мероприятие сельскохозяйственной отрасли пройдёт в Москве с 10 по 13 октября.Животноводы степной республики готовят к всероссийскому конкурсу племенных быков и овец калмыцкой породы. В течение четырех дней на ВДНХ будут работать сразу семь тематических площадок. Гостям экспозиции представят новейшую сельскохозяйственную технику и лучших животных племенных пород.Программа « Золотой осени» обширна. Самое важное, что запланированные мероприятия позволят участникам обменяться опытом работы.Подробнее об этом и не только в интервью министра сельского хозяйства Баатра Болаева в эфире телеканала «Россия 1» в субботу в 8 часов 40 минут.



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