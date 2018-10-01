Завершился 9-й съезд заводчиков скота калмыцкой породы. Это направление в животноводстве в последние годы приобретает все большую популярность и вносит значительный вклад в развитие мясного скотоводства страны.



Не первый год съезд проходит в степном регионе. Калмыцкая порода крупного рогатого скота - это старейшая отечественная мясная. И как было отмечено в приветственном адресе Алексея Орлова, который зачитал первый заместитель Председателя Правительства Сергей Бадмаев, в республике делаются практические шаги для развития этой отрасли. И все же актуальной остается задача по улучшению продуктивности и реализация животных далеко за пределы региона.



В рамках теоретической части участники совещания делились опытом разведения отечественной мясной породы «Калмыцкая». К примеру, Самарская область. В одном из крупнейших в Поволжье животноводческом комплексе содержится около трех тысяч КРС. По словам директора Зораба Адвояна , уникальные биологические особенности породы дают неоспоримые экономические преимущества.



Между тем численность племенного скота в регионе увеличилась почти в два раза. К примеру, племзавод « Первомайский» Черноземельского района, где прошла практическая часть работы делегатов съезда, с каждым годом значительно наращивает племенное поголовье. При этом все шире используется в селекционно-племенной работе достижения науки. Здесь создана прочная кормовая база, позволяющая интенсивно выращивать племенной молодняк и откармливать его на мясо.



По словам Фоата Каюмова, гендиректора национальной Ассоциации заводчиков калмыцкого скота, работа в тесном сотрудничестве с учеными, применение современных технологий в племенной работе позволяют хозяйствам добиваться высоких результатов. Известны четыре типа калмыцкой породы КРС, один из которых «Айта» был выведен в Калмыкии еще в 2015 году на базе хозяйства «Агробизнес». Примерно через два года о новом достижении в этой области должен заявить племзавод «Адуч».



Очередной съезд заводчиков калмыцкого скота собрал учёных – селекционеров, животноводов – практиков из 15 субъектов страны. Все они решают важнейшую для государства продовольственную задачу. В Калмыкии они говорили о перспективах расширения сотрудничества по распространению крупного рогатого скота в регионах России, доказав на деле, что лучше этой отечественной породы нет. Завершился 9-й съезд заводчиков скота калмыцкой породы. Это направление в животноводстве в последние годы приобретает все большую популярность и вносит значительный вклад в развитие мясного скотоводства страны.Не первый год съезд проходит в степном регионе. Калмыцкая порода крупного рогатого скота - это старейшая отечественная мясная. И как было отмечено в приветственном адресе Алексея Орлова, который зачитал первый заместитель Председателя Правительства Сергей Бадмаев, в республике делаются практические шаги для развития этой отрасли. И все же актуальной остается задача по улучшению продуктивности и реализация животных далеко за пределы региона.В рамках теоретической части участники совещания делились опытом разведения отечественной мясной породы «Калмыцкая». К примеру, Самарская область. В одном из крупнейших в Поволжье животноводческом комплексе содержится около трех тысяч КРС. По словам директора Зораба Адвояна , уникальные биологические особенности породы дают неоспоримые экономические преимущества.Между тем численность племенного скота в регионе увеличилась почти в два раза. К примеру, племзавод « Первомайский» Черноземельского района, где прошла практическая часть работы делегатов съезда, с каждым годом значительно наращивает племенное поголовье. При этом все шире используется в селекционно-племенной работе достижения науки. Здесь создана прочная кормовая база, позволяющая интенсивно выращивать племенной молодняк и откармливать его на мясо.По словам Фоата Каюмова, гендиректора национальной Ассоциации заводчиков калмыцкого скота, работа в тесном сотрудничестве с учеными, применение современных технологий в племенной работе позволяют хозяйствам добиваться высоких результатов. Известны четыре типа калмыцкой породы КРС, один из которых «Айта» был выведен в Калмыкии еще в 2015 году на базе хозяйства «Агробизнес». Примерно через два года о новом достижении в этой области должен заявить племзавод «Адуч».Очередной съезд заводчиков калмыцкого скота собрал учёных – селекционеров, животноводов – практиков из 15 субъектов страны. Все они решают важнейшую для государства продовольственную задачу. В Калмыкии они говорили о перспективах расширения сотрудничества по распространению крупного рогатого скота в регионах России, доказав на деле, что лучше этой отечественной породы нет.



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