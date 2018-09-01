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Сегодня, 12:40

В Элисте собрались заводчики скота калмыцкой породы


В Элисте собрались заводчики скота калмыцкой породыБольшой представительный форум заводчиков скота калмыцкой породы сегодня собрал в Элисте представителей 14 регионов России и Казахстана. Сегодня на 9-ом съезде Национальной Ассоциации заводчиков калмыцкого скота руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций субъектов Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов уже приступили к рассмотрению широкого спектра вопросов о состоянии мясного скотоводства.

Сегодня же они познакомятся с практическими методами разведения и выращивания крупного рогатого скота знаменитой породы в СПК Племзавод «Первомайский» Черноземельского района.



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