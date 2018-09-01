В аграрных хозяйствах Калмыкии продолжается сев озимых культур

В аграрных хозяйствах Калмыкии продолжается ответственная пора – сев озимых культур. Его результат, т. е. урожай будущего года, напрямую зависит от погодных условий.



Так, в Городовиковском районе сельхоз труженики готовят посевную почву, боронуют и удобряют землю. Заложить семена озимой пшеницы они планируют на площади 25 тысяч гектаров . Это более 30 процентов общей пашни. В аграрных хозяйствах Калмыкии продолжается ответственная пора – сев озимых культур. Его результат, т. е. урожай будущего года, напрямую зависит от погодных условий.Так, в Городовиковском районе сельхоз труженики готовят посевную почву, боронуют и удобряют землю. Заложить семена озимой пшеницы они планируют на площади 25 тысяч гектаров . Это более 30 процентов общей пашни.



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