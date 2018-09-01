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Сегодня, 12:16

В Элисту съезжаются заводчики калмыцкого скота


В Элисту съезжаются заводчики калмыцкого скотаСегодня в Элисту съезжаются делегаты очередного съезда заводчиков калмыцкого скота. В степном регионе он проходит неслучайно. Калмыцкие бурёнки - это старейшая отечественная порода мясного направления. И уже много лет племенное поголовье разводят во многих регионах России.

В работе съезда примут участие представители федерального министерства сельского хозяйства, руководители и специалисты 15 регионов страны и республики Казахстан.

Завтра состоится пленарная часть, где участники будут говорить об улучшении селекционной работы и ускорении развития мясной отрасли. А уже во второй половине дня они побывают в одном из КФХ Черноземельского района.

Особенно показательны - успехи калмыцких животноводов, которые делают практические шаги для развития этой отрасли.



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